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24 січня 2020, пʼятниця, 05:50 17
Фінанси 2020-01-24T08:02:25+02:00
Українські Новини
Долар стрімко дорожчає: НБУ обвалив курс гривні на вихідні

Долар стрімко дорожчає: НБУ обвалив курс гривні на вихідні

Ярина Вацяк
Офіційний курс, Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні, Курс НБУ
Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24-26 січня, на 19,02 коп. до 24,5212 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 січня, на 7,24 коп. до 24,3310 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,1890
1 долар США 24,5212
1 швейцарський франк 25,3449
10 ієн 2,2389
10 російських рублів 3,9604
1 євро 27,1989

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження курсу у середу на 15 коп. у четвер зміцнився на 9 коп. до 24,34 UAH/USD.

У четвер курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 22 січня на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк розробляє проект з переходу платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022.

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