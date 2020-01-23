Гривна рухнула почти на 24 копейки

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24-26 января, на 23,94 коп. до 24,5401 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 23 января, на 4,67 коп. до 24,3007 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 23 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 22 января, повысился на 1 копейку и составляет 3,51 грн за 10 рублей.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 22 января на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.

Ранее Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 января, на 7,24 коп. до 24,3310 UAH/USD. А курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 15 коп. до 24,43 UAH/USD.