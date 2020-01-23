Встреча Путина и Зеленского не состоялась

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась, поскольку украинский лидер не приехал на форум, сообщил, в четверг, 23 января, пресс-секреатрь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.

Как сообщали Українські Новини, в Израиле озадачены отказом Зеленского от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста.

Зеленский не исключает возможность встречи с Путиным в Израиле, а в СМИ появилась информация, что у Путина заявили об отправлении Зеленским Путину запроса на встречу.

Также Зеленский в кипе помолился за Украину возле Стены плача.