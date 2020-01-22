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  • У Путина заявили, что Зеленский отправил Путину запрос на встречу, - СМИ
22 января 2020, среда, 16:55 12
Политика 2020-01-22T16:55:24+02:00
Українські Новини
У Путина заявили, что Зеленский отправил Путину запрос на встречу, - СМИ

У Путина заявили, что Зеленский отправил Путину запрос на встречу, - СМИ

Ольга Фандорина
Израиль, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Зеленский и Путин. Коллаж: Украинская правда
Зеленский и Путин. Коллаж: Украинская правда

Президент России Владимир Путин может встретиться в Израиле с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в среду, 22 января, передает ТАСС.

"Программа очень насыщенная, и если будут отдельные встречи, то они будут только на ногах, будут носить весьма короткий характер", - сказал Ушаков. 

"Состоятся ли продолжительные беседы - весьма сомнительно, просто времени нет физически", - уточнил он.

По словам Ушакова, запросы на встречи с Путиным поступали, в том числе от президента Зеленского.

На просьбу вопрос, пришлось ли Кремлю отказать во встрече с Зеленским, Ушаков ответил: "Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встречах, с учетом графика эти встречи, по крайней мере продолжительные, не представляются возможными".

Так, Зеленский посетит Израиль для участия во Всемирном форуме Холокоста.

Ранее американский музей Холокоста заявил о росте антисемитизма в Украине и раскритиковал деятельность Института нацпамяти.

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