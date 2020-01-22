У Путина заявили, что Зеленский отправил Путину запрос на встречу, - СМИ

Президент России Владимир Путин может встретиться в Израиле с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в среду, 22 января, передает ТАСС. "Программа очень насыщенная, и если будут отдельные встречи, то они будут только на ногах, будут носить весьма короткий характер", - сказал Ушаков. "Состоятся ли продолжительные беседы - весьма сомнительно, просто времени нет физически", - уточнил он. По словам Ушакова, запросы на встречи с Путиным поступали, в том числе от президента Зеленского. На просьбу вопрос, пришлось ли Кремлю отказать во встрече с Зеленским, Ушаков ответил: "Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встречах, с учетом графика эти встречи, по крайней мере продолжительные, не представляются возможными". Так, Зеленский посетит Израиль для участия во Всемирном форуме Холокоста. Ранее американский музей Холокоста заявил о росте антисемитизма в Украине и раскритиковал деятельность Института нацпамяти.