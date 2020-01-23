В Израиле озадачены отказом Зеленского от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста

Израильский мемориальный комплекс Яд Вашем озадачен отказом Президента Владимира Зеленского от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, и желанием передать места своей делегации людям, которые пережили эту трагедию. Об этом передает издание Jerusalem Post.

Как отмечает ведомство, Президенту Украины объяснили, что те, кто пережили Холокост, уже принимали участие в мемориальных мероприятиях и что в нынешней ситуации с другими невозможно будет связаться.

"Его решение вызывает недоумение, и очень жаль делать такой шаг на мероприятии под названием" Помни Холокост для борьбы с антисемитизмом", - говорится в заявлении.

Министры Израиля Зеев Элькин, Офир Акунис, Ифат Шаша-Битон, Рафи Перец, Цачи Ханегби и Амир Оана также уступили свои места, как и секретарь кабинета министров Цаи Браверман и генеральный директор канцелярии премьер-министра Ронан Перец.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский не исключает возможность встречи с Путиным в Израиле. В СМИ появилась информация, что у Путина заявили об отправлении Зеленским Путину запроса на встречу.

Также Зеленский в кипе помолился за Украину возле Стены плача.