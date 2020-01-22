Зеленский не исключает возможность встречи с Путиным в Израиле

Завтра, 23 февраля, в Израиле, на Всемирном форуме памяти Холокоста, на который отправится Президент Украины Владимир Зеленский, он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Зеленский сказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос журналистов. Видео опубликовала Радио Свобода.

Так, Зеленский сказал "может быть", оценивая возможность встречи с Путиным.

"Мы два дня в Израиле, много встреч подтвержденных. О вероятности такой встречи... Может быть, потому что есть вопросы про обмен наших пленных украинцев и украинцев, которые являются крымскими татарами, которые находятся на территории России. Будет возможность – обсудим это", – сказал Зеленский.

Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, проходит 22–23 января в Иерусалиме.

Как сообщали Українські Новини, в СМИ появилась информация, что у Путина заявили об отправлении Зеленским Путину запроса на встречу.

Также Зеленский в Давосе встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.