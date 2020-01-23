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23 січня 2020, четвер, 18:59 6
Світ 2020-01-23T19:24:50+02:00
Українські Новини
Зустріч Путіна і Зеленського не відбулася

Зустріч Путіна і Зеленського не відбулася

Ольга Фандорина
Зеленський і Путін. Колаж
Зеленський і Путін. Колаж

Зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Ізраїлі не відбулася, оскільки український лідер не приїхав на форум, повідомив у четвер, 23 січня, прес-секреатрь Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Немає. Не було. Зеленський, на жаль, скасував свій приїзд на форум", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи відбулася хоча б коротка зустріч лідерів двох країн в Єрусалимі.

Як повідомляли Українські Новини, в Ізраїлі занепокоєні відмовою Зеленського від участі у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту.

Зєленський не виключає можливість зустрічі з Путіним в Ізраїлі, а в ЗМІ з'явилася інформація, що у Путіна заявили про відправлення Зеленським Путіну запиту на зустріч.

Також Зеленський в кіпі помолився за Україну біля Стіни плачу.
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