В Ізраїлі занепокоєні відмовою Зеленського від участі у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту

Ізраїльський меморіальний комплекс Яд Вашем здивований відмовою Президента Володимира Зеленського від участі у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту, і бажанням передати місця своєї делегації людям, які пережили цю трагедію. Про це передає видання Jerusalem Post.

Як зазначає відомство, Президенту України пояснили, що ті, хто пережили Голокост, вже брали участь у меморіальних заходах і що в нинішній ситуації з іншими неможливо буде зв'язатися.

"Його рішення викликає подив, і дуже шкода робити такий крок на заході під назвою" Пам'ятай Голокост для боротьби з антисемітизмом", - йдеться в заяві.

Міністри Ізраїлю Зеєв Елькін, Офір Акуніс, Іфат Шаша-Бітон, Рафі Перець, Цачи Ханегбі і Амір Оана також поступилися свої місця, як і секретар кабінету міністрів Цад Браверман і генеральний директор канцелярії прем'єр-міністра Ронан Перець.

Як повідомляли Українські Новини, Зєленський не виключає можливість зустрічі з Путіним в Ізраїлі. У ЗМІ з'явилася інформація, що у Путіна заявили про відправлення Зеленським Путіну запиту на зустріч.

Також Зеленський в кіпі помолився за Україну біля Стіни плачу.