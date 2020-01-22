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22 января 2020, среда, 17:27 108
Президент 2020-01-22T17:27:57+02:00
Українські Новини
Зеленский в Давосе встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой

Зеленский в Давосе встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой

Ольга Фандорина
МВФ, Кристалина Георгиева, Глава МВФ, Владимир Зеленский, Всемирный экономический форум в Давосе

Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой выполнение условий, необходимых для утверждения новой программы сотрудничества.

Об этом Георгиева сообщила после встречи с Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), передают Українськi Новини.

"У нас было учень увлеченное, конструктивное обсуждение достигнутого прогресса в судебной реформе и необходимости завершить действия, которые до сих пор ожидают выполнения, чтобы мы могли вынести программу МВФ на совет наших директоров", - сказала она.

В начале декабря 2019 года Украина и МВФ договорились о новой программе на сумму около 5,5 млрд долларов по механизму расширенного финансирования.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Кабинет Министров, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,059 млрд долларов по внешним долгам.

Национальный банк констатирует, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок.

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