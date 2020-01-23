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23 січня 2020, четвер, 12:35 8
Економіка 2020-01-23T12:52:06+02:00
Українські Новини
Гривня впала майже на 24 копійки

Гривня впала майже на 24 копійки

Анна Рудык
Курс валют, курс гривні, Курс НБУ, Курс гривні на завтра
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 24-26 січня, на 23,94 коп. до 24,5401 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 23 січня, на 4,67 коп. до 24,3007 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 23 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 22 січня, підвищився на 1 копійку і становить 3,51 грн за 10 рублів.

Також у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 22 січня на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.

Раніше Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 січня, на 7,24 коп. до 24,3310 UAH/USD. А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 4 коп. у середу знизився на 15 коп. до 24,43 UAH/USD.

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