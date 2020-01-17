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17 января 2020, пятница, 21:53 26
Кабмин 2020-01-17T21:53:37+02:00
Українські Новини
Гончарук пообещал отчитаться в Раде о работе Кабмина до 4 февраля

Гончарук пообещал отчитаться в Раде о работе Кабмина до 4 февраля

Анна Рудык
Верховная Рада, Кабмин, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук обещает до 4 февраля представить в Верховной Раде промежуточный отчет о работе правительства.

Об этом он заявил на встрече с Президентом Владимиром Зеленский, видео которой размещено на странице Офиса Президента в соцсети Facebook.

"У нас, как у правительства, есть обязанность представить парламенту 14 февраля промежуточный отчет о нашей работе, и это прекрасная идея и возможность глубже продемонстрировать, объяснить, поговорить с парламентом о стратегических вещах о том, что мы планируем", - сказал Гончарук.

В ответ Зеленский попросил премьера представить отчет до 4 февраля, с чем Гончарук согласился.

В частности депутатам будет презентована концепция усиленного правительства и его частичного организационного переформатирования.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский решил дать шанс еще поработать правительству Гончарука, если он решит проблему космических зарплат в Кабмине и госкомпаниях. 

Также Зеленский хочет разделить Минкультуры и Минэкономики.

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