Гончарук пообещал отчитаться в Раде о работе Кабмина до 4 февраля

Премьер-министр Алексей Гончарук обещает до 4 февраля представить в Верховной Раде промежуточный отчет о работе правительства.

Об этом он заявил на встрече с Президентом Владимиром Зеленский, видео которой размещено на странице Офиса Президента в соцсети Facebook.

"У нас, как у правительства, есть обязанность представить парламенту 14 февраля промежуточный отчет о нашей работе, и это прекрасная идея и возможность глубже продемонстрировать, объяснить, поговорить с парламентом о стратегических вещах о том, что мы планируем", - сказал Гончарук.

В ответ Зеленский попросил премьера представить отчет до 4 февраля, с чем Гончарук согласился.

В частности депутатам будет презентована концепция усиленного правительства и его частичного организационного переформатирования.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский решил дать шанс еще поработать правительству Гончарука, если он решит проблему космических зарплат в Кабмине и госкомпаниях.

Также Зеленский хочет разделить Минкультуры и Минэкономики.