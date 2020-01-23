У "Слуги народу" є голоси за відставку Гончарука, - Арахамія

Глава фракції Верховної Ради "Слуга народу" Давид Арахамія, який вважає, що Україні поки не потрібно гармонізувати закони з ЄС, заявив, що в парламенті "знайшлися б" голоси за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, якщо б її підтримав Президент Володимир Зеленський, що вирішив дати уряду чинного прем'єра ще один шанс. Про це Арахамія заявив в інтерв'ю Українській правді. Так, Арахамія заявив, що якщо б Зеленський погодив звільнення Гончарука, в Раді "знайшлися б" голоси за відставку прем'єра. "Скажу так: якщо б президент погодив звільнення, а Гончарук подав би заяву в парламент голоси в залі знайшлися б", — заявив Арахамія. Арахамія розповів, що після заяви Гончарука, яку він подав Зеленському, Арахамія спілкувався з прем'єром. Також з ним розмовляв спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він додав, що всі намагалися знайти нормальний шлях вирішення ситуації. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Гончаруку налагодити взаємодію з Радою. Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук обіцяє до 4 лютого представити у Верховній Раді проміжний звіт про роботу уряду.