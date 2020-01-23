У "Слуги народу" є голоси за відставку Гончарука, - Арахамія

Так, Арахамія заявив, що якщо б Зеленський погодив звільнення Гончарука, в Раді "знайшлися б" голоси за відставку прем'єра.

"Скажу так: якщо б президент погодив звільнення, а Гончарук подав би заяву в парламент голоси в залі знайшлися б", — заявив Арахамія.

Арахамія розповів, що після заяви Гончарука, яку він подав Зеленському, Арахамія спілкувався з прем'єром. Також з ним розмовляв спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він додав, що всі намагалися знайти нормальний шлях вирішення ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Гончаруку налагодити взаємодію з Радою.

Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук обіцяє до 4 лютого представити у Верховній Раді проміжний звіт про роботу уряду.