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23 січня 2020, четвер, 12:20 9
Верховна Рада і партії 2020-01-23T14:00:04+02:00
Українські Новини
У "Слуги народу" є голоси за відставку Гончарука, - Арахамія

У "Слуги народу" є голоси за відставку Гончарука, - Арахамія

Анна Рудык
Давид Арахамія, Олексій Гончарук, Верховна Рада, Володимир Зеленський
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Глава фракції Верховної Ради "Слуга народу" Давид Арахамія, який вважає, що Україні поки не потрібно гармонізувати закони з ЄС, заявив, що в парламенті "знайшлися б" голоси за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, якщо б її підтримав Президент Володимир Зеленський, що вирішив дати уряду чинного прем'єра ще один шанс. Про це Арахамія заявив в інтерв'ю Українській правді.

Так, Арахамія заявив, що якщо б Зеленський погодив звільнення Гончарука, в Раді "знайшлися б" голоси за відставку прем'єра.

"Скажу так: якщо б президент погодив звільнення, а Гончарук подав би заяву в парламент голоси в залі знайшлися б", — заявив Арахамія.

Арахамія розповів, що після заяви Гончарука, яку він подав Зеленському, Арахамія спілкувався з прем'єром. Також з ним розмовляв спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він додав, що всі намагалися знайти нормальний шлях вирішення ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Гончаруку налагодити взаємодію з Радою.

Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук обіцяє до 4 лютого представити у Верховній Раді проміжний звіт про роботу уряду.

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