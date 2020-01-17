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17 января 2020, пятница, 22:38 32
Президент 2020-01-17T22:38:35+02:00
Українські Новини
Зеленский поручил Гончаруку наладить взаимодействие с Радой

Зеленский поручил Гончаруку наладить взаимодействие с Радой

Анна Рудык
Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Кабмин, Верховная Рада

Президент Владимир Зеленский, который хочет разделить Минкультуры, поручил премьер-министру Алексею Гончаруку улучшить взаимодействие с Верховной Радой.

Об этом Зеленский заявил на встрече в Офисе Президента, видеозапись которой была опубликована Офисом Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

В частности глава государства попросил премьера наладить работу с народными депутатами всех фракций и с парламентскими комитетами.

"Вы - глубоко в экономике, в современных процессах, которые происходят в правительстве. Наши депутаты этого не знают. И когда они получают законопроекты - решительные, реформаторские, иногда непопулярные, - у них нет времени с ними даже ознакомиться, нормально поработать в комитетах. Это ненормально", - отметил Зеленский.

Со своей стороны премьер-министр поблагодарил Президента за доверие и согласился с предложенными изменениями для улучшения работы правительства.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук обещает до 4 февраля представить в Верховной Раде промежуточный отчет о работе правительства.

Ранее Зеленский решил дать шанс еще поработать правительству Гончарука, если он решит проблему космических зарплат в Кабмине и госкомпаниях. 

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