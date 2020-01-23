Долар і євро знову підскочили в обмінниках Києва

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 22 січня на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 10,36 коп. до 26,7142 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 15,61 коп. до 27,2148 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,2173 24,5485 26,7142 27,2148 3,54 3,96 Максимальний 24,3500 24,7000 26,9500 27,4000 3,85 4,20 Мінімальний 23,5000 24,4500 26,0000 27,0000 2,50 3,88

Як повідомляли Українські Новини, Україні протягом 2020 року необхідно виплатити 169,24 млрд гривень за зовнішніми боргами і 231,46 млрд гривень за внутрішніми боргами.

Тим часом Україна розмістила десятирічні єврооблігації на 1,25 млрд євро.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 січня, на 7,24 коп. до 24,3310 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 4 коп. у середу знизився на 15 коп. до 24,43 UAH/USD.