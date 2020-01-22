Рябошапка відкрив справу проти Киви через бійку з ветераном АТО

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив справу за фактом нанесення депутатом Верховної Ради Іллею Кивою (фракція "Опозиційна платформа - За життя") тілесних ушкоджень відвідувачу в центрі Києва. Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі Офісу генпрокурора, передають Українські Новини. У середу прокурор порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень відвідувачу депутатом за заявою потерпілого. Згідно із заявою, Кива, перебуваючи в одному з ресторанів Києва в середу, вдарив потерпілого головою в обличчя. Справу попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Відповідно до законодавства відкрити провадження щодо народного депутата України може тільки Генеральний прокурор. Як повідомляли Українські Новини, Кива поскаржився, що АТОшник, з яким він зчепився в ресторані, раніше погрожував йому в Facebook. Раніше Ілля Кива, скандальне відео за участю якого розлетілося по мережі пройшовся в масці Джокера сесійною залою, потім зняв її і поклав на трибуну Верховної Ради під час виступу новоспеченого нардепа Сергія Рудика.