Рябошапка відкрив справу проти Киви через бійку з ветераном АТО

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив справу за фактом нанесення депутатом Верховної Ради Іллею Кивою (фракція "Опозиційна платформа - За життя") тілесних ушкоджень відвідувачу в центрі Києва.

Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

У середу прокурор порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень відвідувачу депутатом за заявою потерпілого.

Згідно із заявою, Кива, перебуваючи в одному з ресторанів Києва в середу, вдарив потерпілого головою в обличчя.

Справу попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Відповідно до законодавства відкрити провадження щодо народного депутата України може тільки Генеральний прокурор.

Як повідомляли Українські Новини, Кива поскаржився, що АТОшник, з яким він зчепився в ресторані, раніше погрожував йому в Facebook.

Раніше Ілля Кива, скандальне відео за участю якого розлетілося по мережі пройшовся в масці Джокера сесійною залою, потім зняв її і поклав на трибуну Верховної Ради під час виступу новоспеченого нардепа Сергія Рудика.