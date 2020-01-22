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22 січня 2020, середа, 22:26 12
Судова влада 2020-01-22T23:45:20+02:00
Українські Новини
Рябошапка відкрив справу проти Киви через бійку з ветераном АТО

Рябошапка відкрив справу проти Киви через бійку з ветераном АТО

Анна Рудык
Ілля Кива, ГПУ, Офіс Генпрокурора, Руслан Рябошапка
Ілля Ківа
Ілля Ківа

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив справу за фактом нанесення депутатом Верховної Ради Іллею Кивою (фракція "Опозиційна платформа - За життя") тілесних ушкоджень відвідувачу в центрі Києва.

Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

У середу прокурор порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень відвідувачу депутатом за заявою потерпілого.

Згідно із заявою, Кива, перебуваючи в одному з ресторанів Києва в середу, вдарив потерпілого головою в обличчя.

Справу попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Відповідно до законодавства відкрити провадження щодо народного депутата України може тільки Генеральний прокурор.

Як повідомляли Українські Новини, Кива поскаржився, що АТОшник, з яким він зчепився в ресторані, раніше погрожував йому в Facebook.

Раніше Ілля Кива, скандальне відео за участю якого розлетілося по мережі пройшовся в масці Джокера сесійною залою, потім зняв її і поклав на трибуну Верховної Ради під час виступу новоспеченого нардепа Сергія Рудика.

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