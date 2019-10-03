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03 октября 2019, четверг, 18:26 6379
Верховная Рада и партии 2019-10-03T18:47:06+03:00
Українські Новини
После скандального видео Кивы Разумков попросил депутатов не удовлетворять физиологические потребности в зале

После скандального видео Кивы Разумков попросил депутатов не удовлетворять физиологические потребности в зале

Дмитрий Разумков. Фото:facebook.com/Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото:facebook.com/Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил депутатам, что сессионной зале не стоит удовлетворять любые физиологические потребности.

Об этом Разумков сказал в ходе заседания парламента, передают Українськi Новини.

"Я обращаюсь ко всем, что в зале Верховной Рады не стоит удовлетворять любые другие физиологические потребности", - заявил он.

Разумков также попросил депутатов не есть в зале и не курить.

"Зал Верховной Рады - это не столовка, это не место для курения, так же Iqos", - сказал спикер.

Ранее журналисты выложили видео, на котором депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в ходе заседания во время личного звонка тер рукой в области паха.

Как сообщали Українськi Новини, Юлия Панкратова рассказала, зачем ей звонил депутат Кива. Панкратова рассказала, что после опубликованного видео ей звонили из разных телеканалов и интернет-издательств.

В январе 2019 года Социалистическая партия Украины (СПУ) выдвинула кандидатом в Президенты лидера партии, бывшего советника министра внутренних дел Илью Киву.

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