После скандального видео Кивы Разумков попросил депутатов не удовлетворять физиологические потребности в зале

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил депутатам, что сессионной зале не стоит удовлетворять любые физиологические потребности.\r\nОб этом Разумков сказал в ходе заседания парламента, передают Українськi Новини.\r\n"Я обращаюсь ко всем, что в зале Верховной Рады не стоит удовлетворять любые другие физиологические потребности", - заявил он.\r\nРазумков также попросил депутатов не есть в зале и не курить.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Зал Верховной Рады - это не столовка, это не место для курения, так же Iqos", - сказал спикер.\r\nРанее журналисты выложили видео, на котором депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в ходе заседания во время личного звонка тер рукой в области паха.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Юлия Панкратова рассказала, зачем ей звонил депутат Кива. Панкратова рассказала, что после опубликованного видео ей звонили из разных телеканалов и интернет-издательств.\r\nВ январе 2019 года Социалистическая партия Украины (СПУ) выдвинула кандидатом в Президенты лидера партии, бывшего советника министра внутренних дел Илью Киву.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n