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  • Кива поскаржився, що АТОшник, з яким він зчепився в ресторані, раніше погрожував йому у Facebook
22 січня 2020, середа, 18:58 36
Політика 2020-01-22T22:15:02+02:00
Українські Новини
Кива поскаржився, що АТОшник, з яким він зчепився в ресторані, раніше погрожував йому у Facebook

Кива поскаржився, що АТОшник, з яким він зчепився в ресторані, раніше погрожував йому у Facebook

Елизавета Кесельман
Ілля Ківа, Напад на Ківу, Бійка
Ілля Кива. Фото: facebook.com/kivailya
Ілля Кива. Фото: facebook.com/kivailya

Народний депутат від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Кива після скандальної бійки, влаштованої в ресторані "Мокко" в Києві, на своїй сторінці в Facebook заявив про те, що бійці передували погрози в соціальних мережах протягом півроку.

 

Скріншоти: facebook.com/kivailyaСкріншоти: facebook.com/kivailya

"Заради уникнення поширення фейків і міфів, я хочу заявити про свою позицію та пролити світло на ситуацію. Чоловік, який напав на мене в ресторані "Мокко", вів себе неадекватно і вигукував нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився з метою попросити вести себе пристойно, і він зробив удар. Цій поведінці і вчинку раніше передували загрози в мережі, як в особистому листуванні, так і публічно! Це системні дії проти мене, як опозиційного політика, які почалися ще півроку тому. За результатом інциденту була викликана поліція і складено протокол, зняті побої", - написав нардеп.

Як повідомляли Українські Новини,раніше колишній радник міністра внутрішніх справ (Арсена Авакова в 2016-2017 роках) Ілля Кива, скандальне відео за участю якого розлетілося по мережі пройшовся в масці Джокера сесійною залою, потім зняв її і поклав на трибуну Верховної Ради під час виступу новоспеченого нардепа Сергія Рудика.

Крім того, після скандального відео Ківи Разумков попросив депутатів не задовольняти фізіологічні потреби в залі.

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