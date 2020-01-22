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22 января 2020, среда, 05:55 149
Экономика 2020-01-22T05:55:01+02:00
Українські Новини
Гривна продолжает стремительно расти: курс валют на среду

Гривна продолжает стремительно расти: курс валют на среду

Таня Войтюк
Курс валют, Курс гривны, курс доллара, Гривна, Евро, Рубль, НБУ, Доллар
Гривна продолжает расти
Гривна продолжает расти

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 января, на 6,71 коп. до 24,2586 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 января, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,7145
1 доллар США 24,2586
1 швейцарский франк 25,0994
10 иен 2,2044
10 российских рублей 3,9245
1 евро 26,9695

Как сообщали Українські Новини,  21 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 20 января, вырос на 1 копейку до 3,50 грн за 10 рублей.

Тем временем во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 января на 0,47 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,93 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 января, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.

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