Гривна продолжает стремительно расти: курс валют на среду

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Как сообщали Українські Новини, 21 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 20 января, вырос на 1 копейку до 3,50 грн за 10 рублей.

Тем временем во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 января на 0,47 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,93 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 января, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.