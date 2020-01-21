подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27.05
˟
ONLINE
21.01.20 11:00 Круглый стол: "Что будет с депозитами в 2020 году?"

21 января 2020, вторник, 10:50 55
Экономика 2020-01-21T10:50:23+02:00
Українські Новини
Рубль "замер" в обменниках Киева во вторник

Рубль "замер" в обменниках Киева во вторник

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля
Рубли. Фото: Rufabula.com
Рубли. Фото: Rufabula.com

Во вторник, 21 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 20 января, вырос на 1 копейку до 3,50 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля не изменился и остался на уровне 4,00 грн за 10 рублей:

Курс рубля по состоянию на 21 января в Киеве:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,50 4,00
Максимальный 3,87 5,00
Минимальный 2,50 3,89

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 января на 0,47 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,93 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 января, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.

А эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 10 коп. в понедельник снизился на 3 коп. до 24,32 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс валют курс рубля к гривне курс рубля в Киеве курс рубля

Доллар продолжает дорожать в киевских обменниках...
Рубль в праздничный вторник взлетел в киевских обм...
Курс рубля просел в обменниках Киева...
Доллар и евро в киевских обменниках подорожали...
Арест активов "Газпрома" в Европе снят по просьбе "Нефтегаза"
Новости
Россияне чаще других просили Порошенко и Зеленского о гражданстве 11:19 Документ
НАБУ сообщило свидетелю по делу радикала-"драчуна" Скуратовского о подозрении 11:16
Зеленский посетит Израиль для участия во Всемирном форуме Холокоста 11:16
В МВД не знают, кто такая Татьяна Черновол, которая хвастается подаренным ей "Калашниковым" от министра Авакова 11:11 Документ
Рубль "замер" в обменниках Киева во вторник 10:50
больше новостей
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
В Международном аэропорту
Последний рейс: как в Украине встречали тела жертв крушения "Боинга" 19:45
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
Пробка из-за съемок видео Зеленского. Фото: facebook.com//miha.anarchyst
Зеленский создал пробки после встречи тел погибших в Иране, - соцсети 21:14
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
Символы. Скриншот: twitter.com/UkrEmbLondon
Полиция Великобритании приравняла украинский тризуб террористическим символам 15:27
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова 09:50 Документ
На Микитася снова надели электронный браслет 16:03
больше новостей
Иран обнародовал отчет о расследовании крушения Boeing-737 МАУ, – Bellingcat
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok