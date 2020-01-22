підписатися на розсилку
24.05 24.4
26 27
˟
22 січня 2020, середа, 12:52 13
Економіка 2020-01-22T14:00:03+02:00
Українські Новини
Офіційний курс гривні до долара знову впав

Офіційний курс гривні до долара знову впав

Надежда Комендантова
курс гривні, Офіційний курс, НБУ, Гривня
Гривня.
Гривня.

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 23 січня, на 4,67 коп. до 24,3007 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 22 січня, на 4,43 коп. до 24,2540 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, 21 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 20 січня, виріс на 1 копійку до 3,50 грн за 10 рублів.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 січня на 0,47 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,93 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 січня, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.

Більше новин про: курс гривні Офіційний курс НБУ Гривня

Гривня продовжує стрімко зростати: курс валют на с...
Гривня обвалилася: курс валют на новорічні вихідні...
Банкіри прогнозують подальше зниження процентних с...
Курс долара поступово повертається до передноворіч...
Зеленський заробляв менше підлеглих і не отримав тринадцяту зарплату в 2019
За грудень Разумков отримав понад 100 тисяч гривень зарплати і "депутатських"
Новини
Україна встановила антирекорд з переробки винограду 14:26
"Фармак" відзначає зростання довіри українців до ліків вітчизняного виробництва 14:08
Кабмін призначив членів Нацкомісії зі стандартів державної мови на наступні шість років 13:57
Суд повернув 10 млн гривень, внесених за Дубневича в якості застави 13:54
У 2019 зарплата в "Фармак" зросла на 14% 13:44 Прес-реліз
більше новин
НБУ знову обвалив гривню: офіційний курс на 21 січня 06:00
Смертельний вірус з Китаю здатний передаватися від людини до людини 23:55
ДТП з Соломією Островської Фото: Вголос
Під Житомиром у страшній ДТП загинула власниця відомої клініки: подробиці 14:52
Опубліковано повний список учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі 06:25
Обсяг і розмір субсидій у минулому році зменшився 05:37
більше новин
Сім'я Зеленських. Фото: karavan.ua
Зеленський засвітився в магазині іграшок: купив подарунок на 7-річчя сина за 9000 гривень 08:42
Арсеній Яценюк. Скріншот відео Accidents news
Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні виповнюється шість років 05:45
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Окружний адмінсуд обрав головою суду Павла Вовка 11:35
Арешт активів "Газпрому" в Європі знято на прохання "Нафтогазу" 10:00
більше новин
Україна має намір випустити єврооблігації на €1 млрд
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok