Офіційний курс гривні до долара знову впав

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 23 січня, на 4,67 коп. до 24,3007 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 22 січня, на 4,43 коп. до 24,2540 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, 21 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 20 січня, виріс на 1 копійку до 3,50 грн за 10 рублів.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 січня на 0,47 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,93 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 січня, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.