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22 января 2020, среда, 12:20 32 Документ
Верховная Рада и партии 2020-01-22T12:22:06+02:00
Українські Новини
За декабрь Разумков получил более 100 тысяч гривен зарплаты и "депутатских"

За декабрь Разумков получил более 100 тысяч гривен зарплаты и "депутатских"

Надежда Комендантова
Дмитрий Разумков, Верховная Рада, Спикер, Зарплата
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который накануне рассказал, когда Рада рассмотрит сокращение количества депутатов, за декабрь составила 37,3 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 54,1 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 34,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Зарплата Разумкова за декабрь составила 37 322,28 гривны.

Стефанчук получил в декабре 54 125,4 гривны, а Кондратюк – 34 614,59 гривны.

Кроме того, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк было начислено по 76 840 гривен на выполнение депутатских полномочий за декабрь и ноябрь.

Как сообщали Українські Новини, зарплата Разумкова в ноябре составила 46 тыс. гривен, Стефанчука – 54 тыс. гривен, Кондратюк – 45,4 тыс. гривен. В ноябре парламентариям не были начислены средства на выполнение депутатских полномочий.

Зарплата Разумкова в сентябре составила 50,5 тыс. гривен, Стефанчука – 59,3 тыс. гривен, Кондратюк – 49,8 тыс. гривен.

10 ноября Разумков сложил полномочия лидера "Слуги народа", партия избрала вместо него Корниенко.

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