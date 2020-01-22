За декабрь Разумков получил более 100 тысяч гривен зарплаты и "депутатских"

Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который накануне рассказал, когда Рада рассмотрит сокращение количества депутатов, за декабрь составила 37,3 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 54,1 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 34,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Зарплата Разумкова за декабрь составила 37 322,28 гривны.

Стефанчук получил в декабре 54 125,4 гривны, а Кондратюк – 34 614,59 гривны.

Кроме того, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк было начислено по 76 840 гривен на выполнение депутатских полномочий за декабрь и ноябрь.

Как сообщали Українські Новини, зарплата Разумкова в ноябре составила 46 тыс. гривен, Стефанчука – 54 тыс. гривен, Кондратюк – 45,4 тыс. гривен. В ноябре парламентариям не были начислены средства на выполнение депутатских полномочий.

Зарплата Разумкова в сентябре составила 50,5 тыс. гривен, Стефанчука – 59,3 тыс. гривен, Кондратюк – 49,8 тыс. гривен.

10 ноября Разумков сложил полномочия лидера "Слуги народа", партия избрала вместо него Корниенко.