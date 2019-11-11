Зарплата Стефанчука второй месяц подряд больше чем у Разумкова

Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за октябрь составила 44,6 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 54 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 45,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Зарплата Разумкова за октябрь составила 44 607,12 гривен.

Стефанчук получил в октябре 54 125,4 гривен, а заместитель Кондратюк – 45 431,65 гривну.

Кроме того, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк в октябре были начислены по 38 420 гривен на выполнение депутатских полномочий.

Как сообщали Українські Новини, зарплата Разумкова в сентябре составила 50,5 тыс. гривен, Стефанчука – 59,3 тыс. гривен, Кондратюк – 49,8 тыс. гривен.

10 ноября Разумков сложил полномочия лидера "Слуги народа", партия избрала вместо него Корниенко.

28 октября Разумков заявил, что Украине не стоит возвращаться в ПАСЕ.