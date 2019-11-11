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11 ноября 2019, понедельник, 16:02 155
Верховная Рада и партии 2019-11-11T16:02:41+02:00
Українські Новини
Зарплата Стефанчука второй месяц подряд больше чем у Разумкова

Зарплата Стефанчука второй месяц подряд больше чем у Разумкова

зарплаты чиновников, Верховная Рада Украины, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Елена Кондратюк
Верховная Рада @verkhovna_rada
Верховная Рада @verkhovna_rada

Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за октябрь составила 44,6 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 54 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 45,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Зарплата Разумкова за октябрь составила 44 607,12 гривен.

Стефанчук получил в октябре 54 125,4 гривен, а заместитель Кондратюк – 45 431,65 гривну.

Кроме того, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк в октябре были начислены по 38 420 гривен на выполнение депутатских полномочий.

Как сообщали Українські Новини, зарплата Разумкова в сентябре составила 50,5 тыс. гривен, Стефанчука – 59,3 тыс. гривен, Кондратюк – 49,8 тыс. гривен.

10 ноября Разумков сложил полномочия лидера "Слуги народа", партия избрала вместо него Корниенко.

28 октября Разумков заявил, что Украине не стоит возвращаться в ПАСЕ.

Больше новостей о: зарплаты чиновников Верховная Рада Украины Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук Елена Кондратюк

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