Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит сокращение количества депутатов

Парламент на следующей сессии, которая начнется 4 февраля, может приступить к рассмотрению изменений в Конституцию относительно сокращения численности депутатов. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вчера, 20 января, во время ток-шоу "Свобода слова".

Так, Разумков сообщил, что Рада может принять законопроект №1017, который предусматривает уменьшение состава нардепов до 300 человек и введение пропорциональной избирательной системы.

"Думаю, что да. Есть такое решение Конституционного суда", - заявил Дмитрий Разумков.

Так же он выразил сожаление по поводу того, что Конституционный суд вернул законопроект о лишении мандатов нардепов-кнопкодавов и прогульщиков.

"И лично мне жаль, что так. Я считаю, все же, если народный депутат кнопкодавит или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идет заниматься чем-то другим", - отметил Разумков.

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Как сообщали Українські Новини, КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями.

Также Зеленский хочет сократить состав Верховного суда на 100 судей.