подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27.05
˟
ONLINE
21.01.20 11:00 Круглый стол: "Что будет с депозитами в 2020 году?"

21 января 2020, вторник, 09:32 96
Верховная Рада и партии 2020-01-21T09:32:22+02:00
Українські Новини
Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит сокращение количества депутатов

Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит сокращение количества депутатов

Анна Рудык
сокращение Рады, Дмитрий Разумков, Депутаты Рады, Верховная Рада

Парламент на следующей сессии, которая начнется 4 февраля, может приступить к рассмотрению изменений в Конституцию относительно сокращения численности депутатов. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вчера, 20 января, во время ток-шоу "Свобода слова".

Так, Разумков сообщил, что Рада может принять  законопроект №1017, который предусматривает уменьшение состава нардепов до 300 человек и введение пропорциональной избирательной системы.

"Думаю, что да. Есть такое решение Конституционного суда", - заявил Дмитрий Разумков.

Так же он выразил сожаление по поводу того, что Конституционный суд вернул законопроект о лишении мандатов нардепов-кнопкодавов и прогульщиков.

"И лично мне жаль, что так. Я считаю, все же, если народный депутат кнопкодавит или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идет заниматься чем-то другим", - отметил Разумков.

Как сообщали Українські Новини, КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями.

Также Зеленский хочет сократить состав Верховного суда на 100 судей.

Больше новостей о: сокращение Рады Дмитрий Разумков Депутаты Рады Верховная Рада

КС признал конституционным сокращение количества д...
47% опрошенных "Рейтингом" считают Зеленского поли...
"Юбилейный" десятый депутат Горват кнопкодавил в Р...
Годовые лимиты для ФОП повысили: кто сможет сохран...
Арест активов "Газпрома" в Европе снят по просьбе "Нефтегаза"
Новости
Доллар продолжает дорожать в киевских обменниках 10:25
Жители Днепра будут платить за доставку газа отдельно 10:19 Пресс-релиз
Маркарова может стать наиболее опытным кандидатом на пост главы правительства, - Jamestown Foundation 10:19
Иран обнародовал отчет о расследовании крушения Boeing-737 МАУ, – Bellingcat 10:18
Украина работает над реформой двойного гражданства, - Зеленский 10:18
больше новостей
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
В Международном аэропорту
Последний рейс: как в Украине встречали тела жертв крушения "Боинга" 19:45
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
Пробка из-за съемок видео Зеленского. Фото: facebook.com//miha.anarchyst
Зеленский создал пробки после встречи тел погибших в Иране, - соцсети 21:14
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
Символы. Скриншот: twitter.com/UkrEmbLondon
Полиция Великобритании приравняла украинский тризуб террористическим символам 15:27
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова 09:50 Документ
На Микитася снова надели электронный браслет 16:03
больше новостей
Иран обнародовал отчет о расследовании крушения Boeing-737 МАУ, – Bellingcat
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok