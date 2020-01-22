За грудень Разумков отримав понад 100 тисяч гривень зарплати і "депутатських"

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який напередодні розповів, коли Рада розгляне скорочення кількості депутатів, за грудень становила 37,3 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 54,1 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 34,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату вр на запит Українських Новин.

Зарплата Разумкова за грудень становила 37 322,28 гривні.

Стефанчук отримав у грудні 54 125,4 гривні, а Кондратюк – 34 614,59 гривні.

Крім того, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк було нараховано по 76 840 гривень на виконання депутатських повноважень за грудень і листопад.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Разумкова в листопаді становила 46 тис. гривень, Стефанчука – 54 тис. гривень, Кондратюк – 45,4 тис. гривень. У листопаді парламентаріям не були нараховані кошти на виконання депутатських повноважень.

Зарплата Разумкова у вересні становила 50,5 тис. гривень, Стефанчука – 59,3 тис. гривень, Кондратюк – 49,8 тис. гривень.

10 листопада Разумков склав повноваження лідера "Слуги народу", партія обрала замість нього Корнієнко.