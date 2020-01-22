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22 січня 2020, середа, 12:20 14 Документ
Верховна Рада і партії 2020-01-22T14:30:04+02:00
Українські Новини
За грудень Разумков отримав понад 100 тисяч гривень зарплати і "депутатських"

За грудень Разумков отримав понад 100 тисяч гривень зарплати і "депутатських"

Надежда Комендантова
Дмитро Разумков, зарплата за грудень, спікер, Зарплата
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який напередодні розповів, коли Рада розгляне скорочення кількості депутатів, за грудень становила 37,3 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 54,1 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 34,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату вр на запит Українських Новин.

Зарплата Разумкова за грудень становила 37 322,28 гривні.

Стефанчук отримав у грудні 54 125,4 гривні, а Кондратюк – 34 614,59 гривні.

Крім того, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк було нараховано по 76 840 гривень на виконання депутатських повноважень за грудень і листопад.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Разумкова в листопаді становила 46 тис. гривень, Стефанчука – 54 тис. гривень, Кондратюк – 45,4 тис. гривень. У листопаді парламентаріям не були нараховані кошти на виконання депутатських повноважень.

Зарплата Разумкова у вересні становила 50,5 тис. гривень, Стефанчука – 59,3 тис. гривень, Кондратюк – 49,8 тис. гривень.

10 листопада Разумков склав повноваження лідера "Слуги народу", партія обрала замість нього Корнієнко.

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За грудень Разумков отримав понад 100 тисяч гривень зарплати і "депутатських"
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