С компании Коломойского суд решил взыскать недвижимость на 100 млн гривен

Хозяйственный суд принял решение взыскать недвижимость компании бывшего собственника Приватбанка Игоря Коломойского стоимостью более 100 млн гривен в пользу Национального банка.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

16 января 2020 Хозяйственный суд Львовской области в полном объеме удовлетворил иск Нацбанка об обращении взыскания на предмет ипотеки связанного с экс-собственником Приватбанка Игорем Коломойским ОАО "Днепрометаллсервис".

Указанная компания в сентябре 2014 предоставила Национальному банку в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв.м и стоимостью более 100 млн гривен в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который предоставлялся Приватбанку до национализации.

Поскольку ОАО "Днепрометаллсервис" не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя Приватбанка, НБУ в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества.

16 января 2020 исковое заявление Национального банка было удовлетворено в полном объеме.

Отмечается, что в общем суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам Приватбанка на общую сумму 1,36 млрд гривен.

18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

Как сообщали Українськi Новини, после того как Приватбанк инициировал судебное разбирательство, юристы обвинили бывших собственников банка в отмывании средств в особо крупных размерах в Израиле.

Ранее Алексей Гончарук заявил, что нет никаких оснований для возвращения Приватбанка прежним владельцам.