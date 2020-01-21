Пенсионный фонд повысил средний размер пенсии на 437 гривен

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты за ноябрь 2019 года, которая учитывается для расчета пенсии. Она составила 9 476 гривен 84 копейки. Также пресс-служба ПФУ опубликовала данные о среднем размере пенсии и о количестве пенсионеров в Украине.

Сообщается, что в Украине на 1 января 2020 года 11,3 млн пенсионеров, а средний размер пенсии составляет 3082,98 гривен, что на 437,32 гривен больше, чем по состоянию на 1 января 2019 года.

Средний размер пенсии в Украине. Инфографика: Пенсійний фонд України

Как сообщали Українські Новини, 1 января 2019 года средний размер пенсии в Украине составлял 2645,66 грн.

Ранее в Пенсионном фонде Украины рассказали о том, что в 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, а с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев. А с 1 апреля 2021 года женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, как и мужчины.

Также в ведомстве напомнили о том, что с каждым следующим годом страховой стаж, который дает право на назначение пенсии по возрасту, будет постепенно расти. В 2028 году он составит 35 лет.

Кроме того, в Верховной Раде в декабре 2019 года зарегистрировали законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.