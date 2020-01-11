Накопительная пенсия: сколько украинцам придется инвестировать в свою старость

Тем временем как Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за январь, в Верховной Раде в декабре прошлого года нардепы от "Слуги народа" зарегистрировала законопроект об общеобязательном накопительное пенсионное обеспечение. Соответствующий документ можно найти на сайте парламента. Отмечается, что законопроект разрабатывался совместно с Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Украинцы имеют право лично решать, сколько именно инвестировать в свою старость: добровольные взносы каждый определит самостоятельно. Новый документ предусматривает, что работодатели будут перечислять "на пенсию" 2% от зарплаты работника, а работающие украинцы заплатят 1% от размера заработной платы. При этом работодателя обяжут дополнять взносы работника до 5% от его заработной платы. Максимальный размер взносов составит 9%. Средства в пенсионной системе будут считаться собственностью участника системы. В случае преждевременной смерти все сбережения должны быть переданы наследникам. Также ожидается, что украинцы будут иметь право на получение единовременных выплат, ускоренных выплат, программных выплат пожизненных пенсий. Отметим, что уже в марте 2020 году могут запустить так называемую "вторую пенсию", который станет началом перехода на накопительную систему. Ранее Українські Новини писали о том, что с 2020 года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение "пенсионный фонд". Зарегистрироваться в новом сервисе можно на веб-портале при наличии электронной подписи или платежной карточки. Кроме того, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.