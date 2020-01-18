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18 января 2020, суббота, 05:00 125 Инфографика
Экономика 2020-01-18T05:00:03+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за месяц

Пенсионный фонд утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за месяц

Таня Войтюк
Пенсионный фонд, Зарплата, Пенсионеры, ПФУ, Пенсии, пенсии 2020
Деньги. Фото: hvylya.org
Деньги. Фото: hvylya.org

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) направил 21,8 млрд гривен на финансирование пенсий за январь, а также утвердил показатель средней заработной платы за ноябрь 2019 года, которая согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению, средняя зарплата составила 9 476 грн 84 копейки.

Ранее Українські Новини писали, что в 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинами в 59 лет (с 1 апреля 2020 года - 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.

Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту с 1 564 гривен до 1 638 гривен с 1 декабря 2019 года.

А также в Пенсионном фонде Украины рассказали, в течении какого времени можно получить пенсию умершего.

В то же время, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.

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