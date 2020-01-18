Пенсионный фонд утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за месяц

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению, средняя зарплата составила 9 476 грн 84 копейки.

Ранее Українські Новини писали, что в 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинами в 59 лет (с 1 апреля 2020 года - 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.

Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту с 1 564 гривен до 1 638 гривен с 1 декабря 2019 года.

А также в Пенсионном фонде Украины рассказали, в течении какого времени можно получить пенсию умершего.

В то же время, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.