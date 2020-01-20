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20 января 2020, понедельник, 13:30 88
Общество 2020-01-20T14:51:05+02:00
Українські Новини
В Киеве начали обрабатывать улицы от гололедицы

В Киеве начали обрабатывать улицы от гололедицы

Валерия Драгомирова
КГГА, Гололедица, Обработка улиц, Киев

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" задействовала около 100 единиц снегоуборочной техники для обработки улиц посыпочными материалами от гололедицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українські Новини.

"Чтобы исключить образование гололедицы, улицы Киева обрабатывают посыпочными средствами", — говорится в сообщении.

В том числе использовались машины для нанесения жидких хлоридов.

Отмечается, что "Киеватодор" имеет всего 418 единиц снегоуборочной техники, которая будет задействована в случае усиления осадков.

Как сообщали Українські Новини, 20 января в большинстве областей Украины ожидается туман, снег и паморось. Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий. 


Ранее Гидрометеорологический центр прогнозировал, что в понедельник в Киеве будет без осадков, температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем -1…+1 градус.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму, где прогнозируют позднюю весну. 

Тем временем в Канаде выпало рекордное количество снега, высота достигает 4,5 м. 

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