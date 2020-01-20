В Киеве начали обрабатывать улицы от гололедицы

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" задействовала около 100 единиц снегоуборочной техники для обработки улиц посыпочными материалами от гололедицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українські Новини.

"Чтобы исключить образование гололедицы, улицы Киева обрабатывают посыпочными средствами", — говорится в сообщении.

В том числе использовались машины для нанесения жидких хлоридов.

Отмечается, что "Киеватодор" имеет всего 418 единиц снегоуборочной техники, которая будет задействована в случае усиления осадков.

Как сообщали Українські Новини, 20 января в большинстве областей Украины ожидается туман, снег и паморось. Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий.



Ранее Гидрометеорологический центр прогнозировал, что в понедельник в Киеве будет без осадков, температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем -1…+1 градус.



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