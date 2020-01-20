Украинская авиакомпания прекратит летать в ОАЭ из-за необходимости облета Ирана

Авиакомпания SkyUp решила приостановить выполнение рейсов в Шарджу (ОАЭ) в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном и Ираком с 1 февраля.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"С 1 февраля SkyUp Airlines приостановит выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. Это связано с закрытием воздушного пространства над Ираном и Ираком", - сказано в нем.

Отмечается, что необходимость облетать территории этих стран увеличила продолжительность полетов, а также вызвала потребность в дозаправке, что создает неудобства для пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов.

Согласно сообщению, туристам, купившим билеты на рейсы в Шарджу, будет возмещена их стоимость.

26 октября 2019 SkyUp запустила рейс в Шарджу из Львова, 25 октября - из Запорожья, 2 марта - из Харькова.

Как сообщали Українські Новини, полеты над Ираном были запрещены в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737, на борту которого находилось 11 украинцев.

Также МАУ может закрыть рейсы в Дубай из-за необходимости облета Персидского залива.