Курс рубля после выходных подскочил

В понедельник, 20 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 17 января, вырос на 2 копейки до 3,49 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля вырос на 2 копейки до 4,00 грн за 10 рублей:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,49 4,00 Максимальный 3,82 5,00 Минимальный 2,50 3,83

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