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20 января 2020, понедельник, 11:00 62
Финансы 2020-01-20T11:00:24+02:00
Українські Новини
Курс рубля после выходных подскочил

Курс рубля после выходных подскочил

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине

В понедельник, 20 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 17 января, вырос на 2 копейки до 3,49 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля вырос на 2 копейки до 4,00 грн за 10 рублей:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,49 4,00
Максимальный 3,82 5,00
Минимальный 2,50 3,83

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