Курс рубля после выходных подскочил

В понедельник, 20 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 17 января, вырос на 2 копейки до 3,49 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Тем временем средний курс продажи рубля вырос на 2 копейки до 4,00 грн за 10 рублей: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,49 4,00 Максимальный 3,82 5,00 Минимальный 2,50 3,83 Как сообщали Українські Новини, после выходных доллар и евро взлетели в обменниках НБУ резко обвалил гривну: официальный курс валют на выходные Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале.