"Я не сделал ничего противозаконного": Зеленский рассказал об отношениях с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский, который уверен, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе, заявил, что в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом он не сделал ничего противозаконного. Об этом Зеленский заявил в интервью The Times of Israel, пишет 112.ua.

"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов. Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки", - ответил Зеленский на вопрос об отношениях с Трампом.

Глава украинского государства подчеркнул, что ранее и сейчас действует так, чтобы избежать вовлечения Украины или украинских граждан в политическую ситуацию в Соединенных Штатах Америки.

"Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", - отметил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, ранее Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы на выборах-2020.

Ранее в США началась процедура импичмента Донльда Трампа, а свидетель разговора Трампа и Зеленского рассказал, что в стенограмме есть вырезанные детали. А 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.