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19 января 2020, воскресенье, 11:46 14
Общество 2020-01-19T11:54:33+02:00
Українські Новини
В Киеве на мосту через реку Лыбедь ограничили движение

В Киеве на мосту через реку Лыбедь ограничили движение

Ярина Вацяк
Лыбидь, Мост, Столичное шоссе, Ограничение движения

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничила движение на мосту через реку Лыбедь на Столичном шоссе в воскресенье, 19 января.

Об этом говорится в сообщении "Киевавтодора", передают Українські Новини.

19 января с 9:00 до 20:00 на мосту через реку Лыбедь на Столичном шоссе частично ограничат движение.

По информации коммунальной корпорации, будут проведены противоаварийные работы на асфальтовом покрытии.

Работы будут выполнять в направлении жилого массива Корчеватое.

Как сообщали Українські Новини, 19 января возле аэропорта "Борисполь" ограничат движение из-за почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране.

В ноябре на Столичном шоссе в Киеве зафиксировали второй антирекорд превышения скорости за два дня. 19 ноября электронная система TruSign зафиксировала автомобиль, который разогнался до 288 км/ч. Это на 66 км/ч больше, чем антирекорд от 18 ноября, двумя днями ранее - 222 км/ч.

Также в октябре сообщалось, что "Киевавтодор" хочет отремонтировать участок Столичного шоссе почти за миллиард гривен.

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