В Киеве на мосту через реку Лыбедь ограничили движение

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничила движение на мосту через реку Лыбедь на Столичном шоссе в воскресенье, 19 января. Об этом говорится в сообщении "Киевавтодора", передают Українські Новини. 19 января с 9:00 до 20:00 на мосту через реку Лыбедь на Столичном шоссе частично ограничат движение. По информации коммунальной корпорации, будут проведены противоаварийные работы на асфальтовом покрытии. Работы будут выполнять в направлении жилого массива Корчеватое. Как сообщали Українські Новини, 19 января возле аэропорта "Борисполь" ограничат движение из-за почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране. В ноябре на Столичном шоссе в Киеве зафиксировали второй антирекорд превышения скорости за два дня. 19 ноября электронная система TruSign зафиксировала автомобиль, который разогнался до 288 км\/ч. Это на 66 км\/ч больше, чем антирекорд от 18 ноября, двумя днями ранее - 222 км\/ч. Также в октябре сообщалось, что "Киевавтодор" хочет отремонтировать участок Столичного шоссе почти за миллиард гривен.