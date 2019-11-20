На Столичном шоссе зафиксировали второй за два дня "антирекорд": автомобиль ехал со скоростью 288 км/ч

На Столичном шоссе в Киеве зафиксировали второй антирекорд превышения скорости за два дня. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения, 19 ноября электронная система TruSign зафиксировала автомобиль, который разогнался до 288 км/ч. Это на 66 км/ч больше, чем антирекорд от 18 ноября, двумя днями ранее - 222 км/ч.

"Вчера одна из машин проехала со скоростью, которую иначе, чем убийственной не назовешь — 288 км/ч. Поражает и то, что произошло это среди бела дня — в 14:32, к тому же в туманную погоду", — заявили в центре.

Учитывая то, что максимально допустимая скорость движения в зимний период — 50 км/ч, то водитель превысил скорость почти в шесть раз.

Центр обратился к патрульной полиции Киева с требованием привлечь нарушителей к административной ответственности.

Как сообщали Українські Новини, на украинских дорогах увеличат количество радаров: карта с зонами риска.

Также в Украине значительно повысят штрафы за превышение скорости.

Также на некоторых улицах Киева снова действуют ограничения скорости до 50 км/ч.