подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • На Столичном шоссе зафиксировали второй за два дня "антирекорд": автомобиль ехал со скоростью 288 км/ч
20 ноября 2019, среда, 19:12 25
Происшествия 2019-11-20T19:13:54+02:00
Українські Новини
На Столичном шоссе зафиксировали второй за два дня "антирекорд": автомобиль ехал со скоростью 288 км/ч

На Столичном шоссе зафиксировали второй за два дня "антирекорд": автомобиль ехал со скоростью 288 км/ч

Скорость, Столичное шоссе, Превышение скорости, Антирекорд
Столичное шоссе. Фото: 112
Столичное шоссе. Фото: 112

На Столичном шоссе в Киеве зафиксировали второй антирекорд превышения скорости за два дня. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения, 19 ноября электронная система TruSign зафиксировала автомобиль, который разогнался до 288 км/ч. Это на 66 км/ч больше, чем антирекорд от 18 ноября, двумя днями ранее - 222 км/ч.

"Вчера одна из машин проехала со скоростью, которую иначе, чем убийственной не назовешь — 288 км/ч. Поражает и то, что произошло это среди бела дня — в 14:32, к тому же в туманную погоду", — заявили в центре.

Учитывая то, что максимально допустимая скорость движения в зимний период — 50 км/ч, то водитель превысил скорость почти в шесть раз.

Центр обратился к патрульной полиции Киева с требованием привлечь нарушителей к административной ответственности.

Как сообщали Українські Новини, на украинских дорогах увеличат количество радаров: карта с зонами риска.

Также в Украине значительно повысят штрафы за превышение скорости.

Также на некоторых улицах Киева снова действуют ограничения скорости до 50 км/ч.

Больше новостей о: Скорость Столичное шоссе Превышение скорости Антирекорд

Архив
Новости
В Полтавской области застреленным нашли местного депутата, - СМИ 19:32
Бывший дом Гитлера станет новым полицейским участком 19:16
На Столичном шоссе зафиксировали второй за два дня "антирекорд": автомобиль ехал со скоростью 288 км/ч 19:12
ГПУ открестилась от подтверждения погашенной судимости Иванисова 19:07
В ООН дали России год на подготовку ответа о финансировании терроризма в Украине 18:59
больше новостей
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии 06:30 Инфографика
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Почему дорожает отопление: эксперт дал прогноз на новый год 06:05
В "Нефтегазе" заявили, что транзит газа с "Газпромом" не будет обсуждаться во время "нормандской" встречи 13:55
больше новостей
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Суд подтвердил законность избрания Гречковского и Маловацкого в ВСП 15:27
Каждая 3-я гривна в госбюджете взята в долг 06:10
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok