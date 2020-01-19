Сегодня возле аэропорта "Борисполь" ограничат движение из-за почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране

Управление государственной охраны заявляет о возможных ограничениях дорожного движения возле международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область) из-за почтения памяти 11 граждан Украины, погибших в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) 8 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления госохраны, передают Українськi Новини.

"В воскресенье, 19 января, в связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран - Киев" возможные временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта Борисполь (KBP)", - сказано в нем.

Управление госохраны просит водителей и посетителей "Борисполя" учесть информацию о возможных ограничениях дорожного движения.

Ранее Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Также Украина получила доступ к "черным ящикам" самолета МАУ, катастрофа которого произошла в Иране.