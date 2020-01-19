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19 січня 2020, неділя, 11:46 9
Суспільство 2020-01-19T14:15:02+02:00
Українські Новини
У Києві на мосту через річку Либідь обмежили рух

У Києві на мосту через річку Либідь обмежили рух

Ярина Вацяк
Міст, Річка Либідь, Столичне шосе, Ремонт дороги, Обмеження руху

Комунальна корпорація Київавтодор обмежила рух на мосту через річку Либідь на Столичному шосе в неділю, 19 січня.

Про це йдеться в повідомленні "Київавтодору", передають Українські Новини.

19 січня з 9:00 до 20:00 на мосту через річку Либідь на Столичному шосе частково обмежать рух.

За інформацією комунальної корпорації, будуть проведені протиаварійні роботи на асфальтовому покритті.

Роботи будуть виконувати в напрямку житлового масиву Корчувате.

Як повідомляли Українські Новини, 19 січня біля аеропорту "Бориспіль" обмежать рух через вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані.

У листопаді на Столичному шосе у Києві зафіксували другий антирекорд перевищення швидкості за два дні. 19 листопада електронна система TruSign зафіксувала автомобіль, який розігнався до 288 км/год. Це на 66 км/год більше, ніж антирекорд від 18 листопада, двома днями раніше - 222 км/ч.

Також в жовтні повідомлялося, що "Київавтодор" хоче відремонтувати ділянку Столичного шосе майже за мільярд гривень.

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