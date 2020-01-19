У Києві на мосту через річку Либідь обмежили рух

Комунальна корпорація Київавтодор обмежила рух на мосту через річку Либідь на Столичному шосе в неділю, 19 січня.

Про це йдеться в повідомленні "Київавтодору", передають Українські Новини.

19 січня з 9:00 до 20:00 на мосту через річку Либідь на Столичному шосе частково обмежать рух.

За інформацією комунальної корпорації, будуть проведені протиаварійні роботи на асфальтовому покритті.

Роботи будуть виконувати в напрямку житлового масиву Корчувате.

Як повідомляли Українські Новини, 19 січня біля аеропорту "Бориспіль" обмежать рух через вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані.

У листопаді на Столичному шосе у Києві зафіксували другий антирекорд перевищення швидкості за два дні. 19 листопада електронна система TruSign зафіксувала автомобіль, який розігнався до 288 км/год. Це на 66 км/год більше, ніж антирекорд від 18 листопада, двома днями раніше - 222 км/ч.

Також в жовтні повідомлялося, що "Київавтодор" хоче відремонтувати ділянку Столичного шосе майже за мільярд гривень.