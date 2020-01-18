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18 января 2020, суббота, 20:16 43
Силовые структуры 2020-01-18T20:16:02+02:00
Українські Новини
Боевики нарушили режим тишины: ранены восемь военных

Боевики нарушили режим тишины: ранены восемь военных

Валерия Драгомирова
Донбасс, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, раненые военнослужащие, ООС
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 8 военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українські Новини.

В течение текущих суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных "минскими договоренностями" миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

В субботу, 18 января, в результате обстрелов боевиков 8 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики совершили 12 обстрелов 17 января, погиб воин ВСУ. 16 января боевики 9 раз открывали огонь, погиб боец ВСУ. 

Ранее в ОБСЕ заявили, что Украина нарушила "минские договоренности", но СЦКК это отрицает.

Кроме того, ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе. С начала вооруженного конфликта погибло около 3,3 тысяч граждан. 

Тем временем Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.

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