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16 января 2020, четверг, 19:50 97
Силовые структуры 2020-01-16T19:50:46+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики 9 раз открывали огонь, погиб боец ВСУ

На Донбассе боевики 9 раз открывали огонь, погиб боец ВСУ

Анна Рудык
война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, смерть военного
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в четверг, один военнослужащий погиб.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность", - сказано в нем.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник 1 раз обстрелял позиции ООС возле населенного пункта Новотроицкое (в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток").

8 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Травневого, Новотошковского, Мироновского, Луганского, Новозвановки и Орехового.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб.

Как сообщали Українськi Новини, 15 января на Донбассе погиб украинский военный.

Ранее на Донбассе сгорела база военных парамедиков, есть пострадавший.

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