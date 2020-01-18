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18 січня 2020, субота, 20:20 8
Силові структури 2020-01-18T20:22:08+02:00
Українські Новини
Бойовики порушили режим тиші: поранено вісім військових

Бойовики порушили режим тиші: поранено вісім військових

Валерия Драгомирова
Донбас, ООС, Ситуація в зоні ООС, Поранені військові
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 8 військовослужбовців поранені.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

Протягом поточної доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених "мінськими домовленостями" міномета калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.

У суботу, 18 січня, в результаті обстрілу бойовиків 8 військовослужбовців збройних сил отримали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики здійснили 12 обстрілів 17 січня, загинув воїн ВСУ. 16 січня бойовики 9 разів відкривали вогонь, загинув боєць ВСУ.

Раніше в ОБСЄ заявили, що Україна порушила "мінські домовленості", але СЦКК це заперечує.

Крім того, ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі. З початку збройного конфлікту загинуло близько 3,3 тисяч громадян.

Тим часом Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі.

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