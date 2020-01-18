Бойовики порушили режим тиші: поранено вісім військових

Бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 8 військовослужбовців поранені.Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.Протягом поточної доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.Противник обстріляв українські позиції із заборонених "мінськими домовленостями" міномета калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.У суботу, 18 січня, в результаті обстрілу бойовиків 8 військовослужбовців збройних сил отримали поранення.Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики здійснили 12 обстрілів 17 січня, загинув воїн ВСУ. 16 січня бойовики 9 разів відкривали вогонь, загинув боєць ВСУ. Раніше в ОБСЄ заявили, що Україна порушила "мінські домовленості", але СЦКК це заперечує.Крім того, ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі. З початку збройного конфлікту загинуло близько 3,3 тисяч громадян.Тим часом Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі.