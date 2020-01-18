Годовые лимиты для ФОП повысили: кто сможет сохранить сниженные налоговые ставки

Верховная Рада, помимо усиления контроля за уплатой налогов, приняла поправку к законопроекту №1210, которая предусматривает повышение лимитов для ФЛП 1, 2 и 3 групп до 1, 5 и 7 млн гривен в год соответственно.

Об этом сообщила народный депутат Роксолана Пидласа в Facebook.

Соответствующая поправка была внесена при рассмотрении во втором чтении законопроекта №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Ее поддержали 340 народных депутатов.

Законопроект предусматривает повышение годовых лимитов для физлиц-предпринимателей, в рамках которых они смогут сохранить сниженные налоговые ставки:

для 1-й группы - с 0,3 млн гривен до 1 млн гривен в год;

для 2-й группы - с 1,5 млн гривен до 5 млн гривен в год;

для 3-й группы - с 5 млн до 7 млн ​​гривен в год.

Как сообщали Українські Новини, 3 января начали действовать новые счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) по стандарту IBAN. С этой даты уплаченные суммы по старым счетам по стандарту IBAN будут возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления в то время, как за неуплату ЕСВ могуть закрывать ФЛП.

Ранее министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет инициировал отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей.