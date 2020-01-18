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  • Годовые лимиты для ФОП повысили: кто сможет сохранить сниженные налоговые ставки
18 января 2020, суббота, 09:53 106
Экономика 2020-01-18T09:57:22+02:00
Українські Новини
Годовые лимиты для ФОП повысили: кто сможет сохранить сниженные налоговые ставки

Годовые лимиты для ФОП повысили: кто сможет сохранить сниженные налоговые ставки

Надежда Комендантова
Налоги, Верховная Рада, ФОПы, ФОП
Рада. Фото: Роксолана Пидласий/Facebook
Рада. Фото: Роксолана Пидласий/Facebook

Верховная Рада, помимо усиления контроля за уплатой налогов, приняла поправку к законопроекту №1210, которая предусматривает повышение лимитов для ФЛП 1, 2 и 3 групп до 1, 5 и 7 млн гривен в год соответственно.

Об этом сообщила народный депутат Роксолана Пидласа в Facebook.

Соответствующая поправка была внесена при рассмотрении во втором чтении законопроекта №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Ее поддержали 340 народных депутатов.

Законопроект предусматривает повышение годовых лимитов для физлиц-предпринимателей, в рамках которых они смогут сохранить сниженные налоговые ставки:

  • для 1-й группы - с 0,3 млн гривен до 1 млн гривен в год;
  • для 2-й группы - с 1,5 млн гривен до 5 млн гривен в год;
  • для 3-й группы - с 5 млн до 7 млн ​​гривен в год.

Как сообщали Українські Новини, 3 января начали действовать новые счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) по стандарту IBAN. С этой даты уплаченные суммы по старым счетам по стандарту IBAN будут возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления в то время, как за неуплату ЕСВ могуть закрывать ФЛП

Ранее министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет инициировал отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей.

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