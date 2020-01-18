Палата представителей США обнародовала новые документы по делу импичмента Трампа

В то время, как Нацполиция открыла дело о возможной слежке за экс-послом США Йованович, палата представителей обнародовала новые документы предоставлены бывшим бизнес-партнером личного юриста президента США Львом Парнасом, подтверждающие информацию о слежке за експослом США в Украине Мари Йованович.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

Документы включают новую информацию о возможном наблюдении за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

Среди документов - скриншоты текстовых сообщений с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Гайда. Его сообщения с телефона, очевидно, касаются слежения за Йованович.

Снимок экрана, оставленный Хайду с телефона с бельгийским номером, содержит официальную фотографию Йованович. Неизвестный с бельгийским номером пишет: "Мои контакты (Доверенные лица - ред.) Проверяют. Сообщу вам адрес следующей неделе ". Гайд отвечает: "Классно".

В другой серии текстовых сообщений бельгийский номер пишет гайд: "Ничего не изменилось, она все еще не на месте, они сегодня проверяют снова". - И коротко добавляет: "Это подтверждает, что у нас внутри человек".

"У нее были посетители", - отмечает бельгийский номер в другой раз.

Новые документы также показывают связь между Парнасом и помощником Нуньеса Дереком Харви. Из них видно, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.

Парнас сказал Харви в апреле, что будет беседовать с "генеральным прокурором, которого освободил Байден", а именно - Виктором Шокиным. Парнас также вспоминает тогдашнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Оба прокурора говорили с Джулиани по его поискам компромата на Байдена.

Как сообщали Українськi Новини, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Йованович противодействовала политике Трампа.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко обвинял ее во вмешательстве в правоохранительную деятельность Украины, а также даче ложных показаний Конгрессу США.