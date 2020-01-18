Палата представників США оприлюднила нові документи у справі імпічменту Трампа

В той час, як Нацполіція відкрила справу про можливе стеження за екс-послом США Йованович, палата представників оприлюднила нові документи надані колишнім бізнес-партнером особистого юриста президента США Левом Парнасом, що підтверджують інформацію про стеження за експослом США в Україні Марі Йованович.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на CNN.

Документи включають нову інформацію про можливе спостереження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.

Серед документів - скріншоти текстових повідомлень з зображенням кандидата в конгресмени від республіканців в Коннектикуті Роберта Гайда. Його повідомлення з телефону, очевидно, стосуються стеження за Йованович.

Знімок екрана, залишений Хайду з телефону з бельгійським номером, містить офіційну фотографію Йованович. Невідомий з бельгійським номером пише: "Мої контакти (Довірені особи - ред.) Перевіряють. Повідомлю вам адресу наступного тижня ". Гайд відповідає: "Класно".

В іншій серії текстових повідомлень бельгійський номер пише гайд: "Нічого не змінилося, вона все ще не на місці, вони сьогодні перевіряють знову". - І коротко додає: "Це підтверджує, що у нас всередині людина".

"У неї були відвідувачі", - зазначає бельгійський номер в інший раз.

Нові документи також показують зв'язок між Парнасом і помічником Нуньєс Дереком Харві. З них видно, що Парнас і Харві влаштовують інтерв'ю з українськими офіційними особами і зустрічі в готелі Trump International у Вашингтоні, у тому числі з Джуліані.

Парнас сказав Харві в квітні, що буде розмовляти з "генеральним прокурором, якого звільнив Байден", а саме - Віктором Шокіним. Парнас також згадує тодішнього генерального прокурора України Юрія Луценка. Обидва прокурора говорили з Джуліані за його пошуків компромату на Байдена.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що Йованович протидіяла політиці Трампа.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко звинувачував її у втручанні в правоохоронну діяльність України а також дачі неправдивих показань Конгресу США.