Крушение самолета МАУ: Офис генпрокурора повторно просит Иран предоставить "черные ящики"

Сегодня, 17 января, Офис генерального прокурора повторно направил запрос в компетентные органы Ирана касательно предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран - Киев авиакомпании МАУ, при крушении которого погибли 176 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте ГПУ.

Так, сообщается, что обращение Офиса касается активизации международного сотрудничества во время уголовного расследования по факту данной авиакатастрофы.

"Офис Генерального прокурора настаивает на передаче бортовых самописцев самолета рейса PS 0752 в Украину", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут исследоваться в Украине.

Ранее Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Также Украина получила доступ к "черным ящикам" самолета МАУ, катастрофа которого произошла в Иране.