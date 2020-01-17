Украинские военные начнут минирование Азовского моря

В связи с тем, что Россия собирает разведданные на побережье Азова, украинские военные начнут минирование десантно-опасного участка Азовского моря.

Об этом сообщает Операция Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что корабельно-катерный состав тактической группы "Тритон" отработал алгоритм действий расчетов по загрузке морских донных мин на корабль, а экипаж малого бронированного артиллерийского катера "Лубны" отработал практическую загрузку морских донных мин на корабль, закрепления их палубе и приведение боевой части мин в готовность.

"Уже вскоре для корабельно-катерной группы будет спланирован выход в море для установления минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря", - сообщили в ООС.

Минирование моря. Фото: Facebook/Joint Forces Operation

Как сообщали Українські Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 14 января, 2 военных были ранены.

Ранее ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.

Напомним, второй флот США, созданный для противодействия России, привели в готовность.