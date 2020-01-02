Второй флот США, созданный для противодействия России, привели в готовность

Военно-морские силы США 31 декабря объявили достижение "полной операционной способности" вторым флотом ВМС США, созданным для того, чтобы противостоять России в Арктике.

Флот, базирующийся в Норфолке, Вирджиния, действовал с 1950 по 2011 годы. Его действия были возобновлены на начальной стадии в 2018 году, а теперь - в полной мере, пишет "Голос Америки".

Флот будет проводить действия в Атлантическом и Северном океанах.

"Во все более сложном среде безопасности в мире, наши союзники и конкуренты хорошо знают, что большая часть наиболее активных маршрутов поставок проходят на севере Атлантики", - заявил глава флота вице-адмирал США Эндрю Льюис.

"В сочетании с открытием водных путей в Арктике, это конкурентное пространство будет только расти и преданность Второго флота развитию и применению соответствующих сил обеспечит присутствие и готовность нашей страны к борьбе в регионе, если возникнет такая необходимость", - подчеркнул он.

Таяние льдов в Арктике открывает возможности для использования новых торговых путей и увеличивает конкуренцию НАТО с Россией.

Выступая на конференции в мае этого года Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявлял, что ВМС США будут выступать гарантом мирного прохода морских судов Северным морским путем так же, как они уже выступают гарантом мирного прохода судов в Черном и Южно-Китайском море.

По словам адмирала Фогго, необходимость внимательно следить за военным усилением России на севере накладывается на предыдущие "агрессивные действия России на Черном море и в восточном Средиземноморье". "Улучшенная способность России осуществлять военные операции в регионе от Северного морского пути в морских проходах между Гренландией и Исландией, Исландией и Британскими островами (GIUK Gap - прим. ГА) требует нашего особого внимания".

Фогго напомнил, что Россия прибегала к глушению сигнала GPS во время проведения учений НАТО в Норвегии Trident Juncture в 2018 году.

"Мы гарантируем свободу судоходства всех наций независимо от того, о каком морском бассейне говорится: Южно-Китайское море, Черное море, или Арктический океан, или где угодно. Если Россия попытается настаивать на осуществлении мероприятий за пределами разрешенного Международным морским правом, она может создать опасный прецедент для всего международного сообщества: что мощные прибрежные государства могут когда им заблагорассудится вносить изменения в Международного морского права, в собственных интересах, опираясь на оружие, позволяет вводить такую ​​их политику", - рассказал адмирал ВМС США.

Как сообщали Українські Новини, 24 декабря в порт Одессы зашел американский эсминец, вооруженный крылатыми и зенитными ракетами.

Кроме того, 29 октября 4 военных корабля (минные тральщики) НАТО зашли в порт Одессы.