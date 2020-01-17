Українські військові почнуть мінування Азовського моря

У зв'язку з тим, що Росія збирає розвіддані на узбережжі Азова, українські військові почнуть мінування десантно-небезпечної ділянки Азовського моря. Про це повідомляє Операція Об'єднаних сил в Facebook. Повідомляється, що корабельно-катерного складу тактичної групи "Тритон" відпрацював алгоритм дій розрахунків завантаження морських донних мін на корабель, а екіпаж малого броньованого артилерійського катера "Лубни" відпрацював практичну завантаження морських донних мін на корабель, закріплення їх палубі і приведення бойової частини хв до готовності. "Вже незабаром для корабельно-катерній групи буде спланований вихід у море для встановлення мінних полів вздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя Азовського моря", - повідомили в ООС. Мінування моря. Фото: Facebook\/Joint Forces Operation Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС 14 січня, 2 військових були поранені. Раніше ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі. Нагадаємо, другий флот США, створений для протидії Росії, привели в готовність.