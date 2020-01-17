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17 січня 2020, пʼятниця, 19:59 10
Силові структури 2020-01-17T20:10:58+02:00
Українські Новини
Українські військові почнуть мінування Азовського моря

Українські військові почнуть мінування Азовського моря

Таня Войтюк
ООС, Донбас, Росія, Мінування, Азовське море
Мінування моря. Фото: Facebook/Joint Forces Operation
Мінування моря. Фото: Facebook/Joint Forces Operation

У зв'язку з тим, що Росія збирає розвіддані на узбережжі Азова, українські військові почнуть мінування десантно-небезпечної ділянки Азовського моря.

Про це повідомляє Операція Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що корабельно-катерного складу тактичної групи "Тритон" відпрацював алгоритм дій розрахунків завантаження морських донних мін на корабель, а екіпаж малого броньованого артилерійського катера "Лубни" відпрацював практичну завантаження морських донних мін на корабель, закріплення їх палубі і приведення бойової частини хв до готовності.

"Вже незабаром для корабельно-катерній групи буде спланований вихід у море для встановлення мінних полів вздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя Азовського моря", - повідомили в ООС.

Мінування моря. Фото: Facebook/Joint Forces OperationМінування моря. Фото: Facebook/Joint Forces Operation

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС 14 січня, 2 військових були поранені.

Раніше ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.

Нагадаємо, другий флот США, створений для протидії Росії, привели в готовність.

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