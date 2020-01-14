Боевики нарушили режим тишины: ранены двое военных

Боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 14 января, 2 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.



"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 3 раза обстреляли украинские позиции вблизи Новотроицкого, Марьинки и Невельского.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов вблизи Луганского, Орехового и Крымского.



В течение текущих суток в результате обстрелов боевиков 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.



Как сообщали Українськi Новини, боевики обстреляли жилые дома под Луганском, ранены мирные жители.



Ранее ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.