Россия собирает разведданные на побережье Азова: обнаружен российский корабль

На Приазовском направлении на дистанции около 10 морских миль украинские военные обнаружили корабль береговой охраны ФСБ России, собиравший разведывательные данные.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба Операции объединенных сил.

"В подразделениях нашего соединения уделяется значительное внимание обороне Азовского побережья по недопущению высадки вражеского морского десанта. Всеми силами и средствами необходимыми для предотвращения вторжения с моря осуществляется ежедневное наблюдение за береговой полосой и ее патрулирование", - отметил представитель командования горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Отмечается, что корабль обнаружен во время плановой работы по освещению подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады. После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

Как сообщает Украинский милитаристский портал, пограничный сторожевой корабль "Усть-Лабинск" (393) уже не первый раз замечается вблизи нашего побережья, он также осуществляет мониторинг деятельности украинских надводных сил на Азовском море.

Для примера в ходе комплексных учений морской, авиационной и артиллерийской компонентов в феврале 2019 года, которые обеспечивают контроль за акваторией в районе проведения операции объединенных сил, ПСКР "Усть-Лабинск" (393) и ПСКР-921 "Кизляр" (177) находились вблизи района проведения учений.

ВСУ. Фото: facebook/pressjfo.news

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