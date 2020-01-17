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17 января 2020, пятница, 19:58 139
Экономика 2020-01-17T20:00:43+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке снова обвалилась перед выходными

Гривна на межбанке снова обвалилась перед выходными

Анна Рудык
Межбанк, Курс валют, Курс гривны, курс гривны на межбанке
Гривна. Фото: НБУ
Гривна. Фото: НБУ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 15 коп. в пятницу снизился на 10 коп. до 24,29 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,12-24,17 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,31-24,35 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,27-24,30 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,32% с 23,74 UAH/USD до 24,29 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 января на 12,41 коп. до 24,3368 UAH/USD, курс покупки – повысился на 11,40 коп. до 24,0042 UAH/USD.

Также в пятницу, 17 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 16 января, упал на 4 копейки до 3,47 грн за 10 рублей.

Тем временем НБУ резко обвалил гривну: официальный курс валют на выходные

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