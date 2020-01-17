Гривна на межбанке снова обвалилась перед выходными

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 15 коп. в пятницу снизился на 10 коп. до 24,29 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,12-24,17 UAH\/USD, затем котировки выросли до 24,31-24,35 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,27-24,30 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,32% с 23,74 UAH\/USD до 24,29 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 января на 12,41 коп. до 24,3368 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 11,40 коп. до 24,0042 UAH\/USD. Также в пятницу, 17 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 16 января, упал на 4 копейки до 3,47 грн за 10 рублей. Тем временем НБУ резко обвалил гривну: официальный курс валют на выходные