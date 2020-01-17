МВД продлило сроки рассмотрения запроса о зарплате Авакова за декабрь

Министерство внутренних дел продлило сроки рассмотрения запроса о заработной плате министра Арсена Авакова за декабрь 2019 года.

Об этом говорится в ответе министерств на запрос Українських Новин.



"Поскольку запрашиваемая информация требует поиска среди значительного количества данных в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона Украины "О доступе к публичной информации" срок рассмотрения указанного запроса продлен", - говорится в нем.



Согласно закону, срок ответа на соответствующий запрос продлен до 20 рабочих дней.



Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ появилась информация о слишком высоких зарплатах членов Кабинета Министров, после чего премьер-министр Алексей Гончарук объяснил высокие зарплаты министров борьбой с коррупцией.



Также Кабмин намерен ежемесячно публиковать информацию о зарплатах министров на сайте правительства.



Ранее сообщалось, что депутаты вызовут к себе министров и спросят их про огромные премии.



Тем временем, кто из министров получил больше всех в декабре. На первом месте министр иностранных дел Вадим Пристайко. Заработная плата министра составила 234 тыс. гривен.