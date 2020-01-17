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17 января 2020, пятница, 13:47 61
Политика 2020-01-17T13:48:45+02:00
Українські Новини
МВД продлило сроки рассмотрения запроса о зарплате Авакова за декабрь

МВД продлило сроки рассмотрения запроса о зарплате Авакова за декабрь

Валерия Драгомирова
МВД, зарплата чиновников, Зарплата, Арсен Аваков
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net

Министерство внутренних дел продлило сроки рассмотрения запроса о заработной плате министра Арсена Авакова за декабрь 2019 года.

Об этом говорится в ответе министерств на запрос Українських Новин.

"Поскольку запрашиваемая информация требует поиска среди значительного количества данных в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона Украины "О доступе к публичной информации" срок рассмотрения указанного запроса продлен", - говорится в нем.

Согласно закону, срок ответа на соответствующий запрос продлен до 20 рабочих дней.

Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ появилась информация о слишком высоких зарплатах членов Кабинета Министров, после чего премьер-министр Алексей Гончарук объяснил высокие зарплаты министров борьбой с коррупцией.

Также Кабмин намерен ежемесячно публиковать информацию о зарплатах министров на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что депутаты вызовут к себе министров и спросят их про огромные премии. 

Тем временем, кто из министров получил больше всех в декабре. На первом месте министр иностранных дел Вадим Пристайко. Заработная плата министра составила 234 тыс. гривен.

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